CA Independiente-Racing Club (domenica 16 aprile 2023 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo diverse settimane di attesa, finalmente il Rojo ha il suo nuovo allenatore. Si tratta del Ruso, Ricardo Zielinski. Il debutto per il nativo di Lanus, avverrà in una delle partite più importanti per l’Independiente, il clasico con la Academia di Gago. La vittoria per Cauteruccio e compagni manca dalla prima giornata quando il Rojo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo diverse settimane di attesa, finalmente il Rojo ha il suo nuovo allenatore. Si tratta del Ruso, Ricardo Zielinski. Il debutto per il nativo di Lanus, avverrà in una delle partite più importanti per l’, il clasico con la Academia di Gago. La vittoria per Cauteruccio e compagni manca dalla prima giornata quando il Rojo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tiagomarchesee : Independiente 1-1 Racing Club Nardoni 29' Cauteruccio 90' ?? Barreto 53' ?? Piovi 61' - infobetting : CA Independiente-Racing Club (domenica 16 aprile 2023 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - bando10_ : Stasera (per chi volesse) alle 21.30 c'è un croccantissimo Clásico di Avellaneda tra Independiente e Racing, uno de… - G_Cobianchi : Lo so, lo so, son sempre qua a dire che c'è un'altra partita che non potete perdervi in Argentina, ma che ci posso… - Luxgraph : Argentina: il banderazo del Racing è davanti... alla sede dell'Independiente! -