Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlamEnggan : Mola TV Link: Bayern Munchen vs Hoffenheim Bundesliga in diretta streaming ora in onda, basta fare clic è gratis!… - sportli26181512 : Bundesliga LIVE: Schalke-Hertha Berlino dalle 20:30: La 28esima giornata di Bundesliga si apre con un delicatissimo… -

Commenta per primo Giornata 28 della, prosegue il duello al vertice tra Bayern e Borussia . Dopo il ko con il City , la squadra di Tuchel ospita un Hoffenheim in crisi, mentre quella di Terzic fa visita a uno Stoccarda ...Kiel - Norimberga 13:00 Magdeburg - Sandhausen 13:00 Paderborn - Rostock 13:00 Kaiserslautern - Amburgo 20:30 GERMANIABayern - Hoffenheim 15:30 Colonia - Magonza 15:30 RB ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 15.00 Bologna - Milan 18.00 Napoli - ...00 WS Wanderers - Melbourne Victory 11:45 AUSTRIA- GRUPPO RETROCESSIONE A. Lustenau - ...

Bundesliga LIVE: Bayern avanti con Pavard. Stoccarda-Borussia 0-0 ... Calciomercato.com

Am 28.Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Teams , die erst vor wenigen Wochen ihren Chefcoach gewechselt haben. Während Pellegrino Matarazzo Anfang Februar die ...Am 28. Spieltag müssen am Samstagnachmittag u.a. die Bayern und Borussia Dortmund ran. LIVE-Infos: In der Deutschen Bundesliga geht es langsam aber sicher in die finale Phase. Am 28. Spieltag warten i ...