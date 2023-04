"Bullizzata per Matteo". Il duro sfogo di Melissa Satta contro gli insulti (Di sabato 15 aprile 2023) Sui social Melissa Satta è stata attaccata duramente e criticata per la sua storia con Matteo Berrettini e, dopo giorni difficili, ha deciso di sfogarsi su Instagram con un lungo video Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 aprile 2023) Sui socialè stata attaccata duramente e criticata per la sua storia conBerrettini e, dopo giorni difficili, ha deciso di sfogarsi su Instagram con un lungo video

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ilariaisreading : @c0ralinee_ @mir1cloud Io invece come Ethan bullizzata per la R moscia?? - paranoiamia : @girlsonfiilm io sono praticamente così e comunque vengo bullizzata per essere troppo magra, accanna - comingsoonit : Vi ricordate la piccola Juanita Solis di #DesperateHousewives? Ora è cresciuta e non ha bei ricordi di quegli anni… - ENZOBRIGANTE2 : @Ninanina1215 @sanfolle @tigulliogulf @DonnnaChiara Pena no! Perché ho visto qualcuna che ha pianto per come è stat… - quellozidioso : @caos_84 Spero non troppo bullizzata per via del nome ?? -