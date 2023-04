(Di sabato 15 aprile 2023) Ripartirà da San, e, più precisamente, dal Liceo "Primo Levi", il tour in Lombardia di "Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale contro cybere cyber risk”. Alle 9:30 di lunedì 17 aprile arriverà presso l’istituto il centro mobile del. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Moige_genitori : Anche sul territorio lombardo inizierà un percorso di incontri formativi, supporto e orientamento per i ragazzi e p… -

Sono 12 le tappe in Lombardia della campagna che promuove un uso sicuro della rete e mira a contrastare ildel 10%, e il cyber, cresciuto dell'8%. Dalle 9 alle 14 si ...... alle vittime innocenti della criminalità mafiosa e ai tanti convegni sul, sul ... 'Ciò che è altresì, particolarmente nel nostro territorio - ha proseguito -, è la situazione di ...... invece, i comportamenti devianti uno dei più frequenti è dato dal fenomeno crescente del; ... già soffriva di depressione e la ricerca e la visione di determinati contenuti ha...

Bullismo, aumentato del 10% arriva a San Donato Milanese il Camper del Moige Orizzonte Scuola

Ripartirà da San Donato Milanese, e, più precisamente, dal Liceo "Primo Levi", il tour in Lombardia di "Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale contro cyberbullismo e cyber risk”. Alle 9:30 ...A Voghera (PV) prosegue il tour in Lombardia di "Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale contro cyberbullismo e cyber risk” ...