Brozovic | «Gol emozionante con l’Inter? Vi racconto Colpito da Lampard»

Brozovic è il nuovo protagonista dell'intervista al Matchday Programme (vedi QUI) di oggi in occasione di Inter-Monza. Il centrocampista croato racconta il gol più emozionante segnato con la maglia nerazzurra e parla anche di Frank Lampard. GOL E NON SOLO – Marcelo Brozovic ha parlato così del gol più emozionante segnato con l'Inter e non solo: «Personalità e sacrificio sono stati fattori essenziali nella mia carriera, poi anche il fatto che sono un po' matto. Quando ho iniziato a giocare a calcio guardavo calciatori professionisti come Frank Lampard. Mi ha sempre colpito. Il gol più emozionante segnato con l'Inter è quello che ha aperto la rimonta nel derby vinto 4-2 a febbraio 2020. Eravamo sotto di ...

