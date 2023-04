Brighton show | domina e sbanca Stamford Bridge L' Aston Villa mette la quinta | tonfo Spurs

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... noeemisimone : se qualcuno dei miei moots va a questo show fatemelo sapere così ci vediamo???? harry: madrid e campovolo louis:… - LucaDColella : RT @CronacheTweet: Show tutto italiano tra le panchine di Tottenham e Brighton. I due allenatori, Stellini e De Zerbi, si sono resi protago… - CronacheTweet : Show tutto italiano tra le panchine di Tottenham e Brighton. I due allenatori, Stellini e De Zerbi, si sono resi pr… -

Chelsea -1 - 2 Ilriprende la sua corsa verso l'Europa. Sbancando Stamford Bridge, dove il Chelsea perde per la terza volta su tre con Frank Lampard al timone, dominando come il ...Con NOW Film, Serie TV, Sport edirettamente a casa tua. Su NOW 1 mese Entertainment e Cinema ... Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Federico Zancan ore 16: Tottenham -, Sky Sport ...Ma il Brentford ne ha appena segnati tre a, come non andare sull'over Newcastle che abbiamo visto in palla, sufficientemente per andare in casa West Ham e fare cassa anche li'. Vediamo se ...

Brighton show: domina e sbanca Stamford Bridge. L'Aston Villa mette la quinta La Gazzetta dello Sport

Mykhailo Mudryk was the only fringe player to pass his audition to face Real Madrid as Chelsea were gunned down over 90 minutes by a well-drilled Brighton.Julio Enciso's 35-yard thunderbolt was a deserved winner for Roberto de Zerbi's Brighton against a naive and tepid Chelsea side ...