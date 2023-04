Brighton, De Zerbi risponde ancora in conferenza sulle voci sull'Italia (Di sabato 15 aprile 2023) Intervenuto in conferenza stampa prima della gara col Chelsea, mister Roberto De Zerbi ha risposto anche a una domanda sul suo futuro e, in... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023) Intervenuto instampa prima della gara col Chelsea, mister Roberto Deha risposto anche a una domanda sul suo futuro e, in...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Ricapitolando: ?? Prima della partita tra Tottenham e Brighton, al momento della consueta stretta di mano, De Zerbi… - 80yeye80 : RT @fbmaarket: Allenatori in Premier League. Una menzione speciale per 3 tecnici. De Zerbi, Emery e Hodgson. Il primo è in zona Champions c… - ChiamarsiBomber : C'è un nuovo King in #PremierLeague di nome De Zerbi #DeZerbi #CheBha - PanteraSaudita : De Zerbi al Brighton ha dei grandi giocatori. Mitoma, Caicedo, McAllister, Estupinan. Ha preso dei giovani promette… - SportRepubblica : Il Brighton di De Zerbi batte anche il Chelsea: la squadra del tecnico italiano gioca il miglior calcio della Premi… -