Brasileirão | 1ª giornata in diretta su Mola

La massima serie del calcio brasiliano è in diretta su Mola: si parte con Botafogo-San Paolo, largo allo spettacolo del fútbol bailado Inizia l'edizione 2023 del Brasileirão, la massima serie del calcio brasiliano è in diretta streaming su Mola. I favoriti sono i campioni in carica del Palmeiras, ma la concorrenza è forte: il Flamengo di Sampaoli e il Fluminense di Marcelo sono le squadre più accreditate tra le grandi pretendenti alla vittoria finale. Il match tra Botafogo e San Paolo rappresenta la prima sfida tra le due città più grandi e importanti della nazione: Rio de Janeiro e, appunto, San Paolo. Due anni fa, il Fogão ha trionfato nella seconda serie del calcio brasiliano facendo ritorno nella prima divisione, che ha vinto due volte nella storia. Gli ospiti, invece, non sono mai passati ...

