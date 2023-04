(Di sabato 15 aprile 2023) "Notizie allarmanti sui combattimenti in. L'Ue invita tutte le forze ala violenza. Un'escalation non farà che aggravare la situazione. La protezione dei cittadini è una ...

"Notizie allarmanti sui combattimenti in Sudan. L'Ue invita tutte le forze aimmediatamente la violenza. Un'escalation non farà che aggravare la situazione. La ...estera Ue Josep. . 15 ...L'Ue invita tutte le forze aimmediatamente la violenza. Un'escalation non farà che ... Lo scrive su twitter l'Alto Rappresentante per la politica estera Ue Josep. L'inviato delle ...(Ue): 'immediatamente le violenze' Il rappresentante per la politica estera dell'Ue, Joseph, ha invitato tutte le forze coinvolte negli scontri in Sudan a '...

Borrell, 'fermare immediatamente violenze in Sudan' Tiscali Notizie

"Notizie allarmanti sui combattimenti in Sudan. L'Ue invita tutte le forze a fermare immediatamente la violenza. Un'escalation non farà che aggravare la situazione. La protezione dei cittadini è una p ...Combattimenti ed esplosioni negli scontri che oppongono l'esercito e i paramilitari.Spari anche nella zona dell' ambasciata d'Italia. Tajani: 'Gli italiani restino a casa'. Onu: 'Fermate gli scontri' ...