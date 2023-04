Bordeaux | un’auto finisce contro la folla durante una corsa | 7 feriti – Il video

(Di sabato 15 aprile 2023) Un uomo alla guida diche viaggiava ad alta velocità si è schiantato sullanella serata di venerdì 14 aprile in un quartiere a nord diunaautomobilistica. Sette persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave. Lo hanno riferito i vigili del fuoco e la polizia. Intorno alle 23:00, un veicolo «ha perso illlo in una curvaunad’auto, uscendo dalla carreggiata e si è schiantatogli spettatori sul marciapiede», ha detto la polizia, confermando le informazioni di France Bleu Gironde. Il conducente del mezzo è stato arrestato sul posto. È attualmente ai domiciliari. Era accompagnato da tre passeggeri nel veicolo. su Open Leggi anche: L’auto lanciata a tutta ...

