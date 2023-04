(Di sabato 15 aprile 2023) Un automobilista di 32 anni si èto con la sua vettura su unadi persone ieri sera in un quartiere diferendopersone, due delle quali in modo grave, hanno...

Un automobilista di 32 anni si è schiantato con la sua vettura su una folla di persone ieri sera in un quartiere di Bordeaux ferendo sette persone, due delle quali in modo grave, hanno dichiarato i vigili del fuoco e la polizia. Intorno alle 23, un veicolo che procedeva ad alta velocità 'ha perso il controllo in

Bordeaux, macchina si schianta sulla folla: sette feriti, due gravi ilmessaggero.it

Un uomo alla guida di un’auto che viaggiava ad alta velocità si è schiantato sulla folla nella serata di venerdì 14 aprile in un quartiere a nord di Bordeaux, durante una corsa… Leggi ...Un automobilista di 32 anni si è schiantato con la sua vettura su una folla di persone ieri sera in un quartiere di Bordeaux ferendo sette persone, due delle quali in modo grave, ...