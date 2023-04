Bonus trasporti | richieste al via per contributi fino a 60 euro

(Di sabato 15 aprile 2023) L’AGEVOLAZIONE. Da lunedì 17 aprile le istanze online, per redditia 20mila. Si ottiene un Qr Code per acquistare un abbonamento scontato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _xsmiling : RT @pantoclastia: segnalo agli altri pendolari disperati come me che da lunedì 17 si può fare di nuovo richiesta per il bonus trasporti htt… - artloverj : RT @pantoclastia: segnalo agli altri pendolari disperati come me che da lunedì 17 si può fare di nuovo richiesta per il bonus trasporti htt… - nonnagualtiera : RT @pantoclastia: segnalo agli altri pendolari disperati come me che da lunedì 17 si può fare di nuovo richiesta per il bonus trasporti htt… - vivodicolfer : RT @pantoclastia: segnalo agli altri pendolari disperati come me che da lunedì 17 si può fare di nuovo richiesta per il bonus trasporti htt… - babycdg : RT @pantoclastia: segnalo agli altri pendolari disperati come me che da lunedì 17 si può fare di nuovo richiesta per il bonus trasporti htt… -

Iscriviti subito Tutto su ChatGPT e sulla battaglia per la privacy: che cosa succede ora Dal 17 aprile si può richiedere il2023: ecco come fare Perché abbiamo ripopolato di orsi il ...Iscriviti subito Tutto su ChatGPT e sulla battaglia per la privacy: che cosa succede ora Dal 17 aprile si può richiedere il2023: ecco come fare Perché abbiamo ripopolato di orsi il ...Iscriviti subito Tutto su ChatGPT e sulla battaglia per la privacy: che cosa succede ora Dal 17 aprile si può richiedere il2023: ecco come fare Perché abbiamo ripopolato di orsi il ...

Bonus trasporti 2023, si parte il 17 aprile: ecco come funziona HDmotori

Il bonus trasporti 2022 (e anche 2023) deve però fare i conti con la detrazione fiscale 19% prevista per la stessa tipologia di .... Non lo possono richiedere tutti. Potevano fare domanda per i bonus ...L’AGEVOLAZIONE. Da lunedì 17 aprile le istanze online, per redditi fino a 20mila euro. Si ottiene un Qr Code per acquistare un abbonamento scontato. Un beneficio per studenti, lavoratori, pensionati e ...