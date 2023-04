Bonus trasporti da 60 euro al mese da lunedì 17 aprile: fondi disponibili fino ad esaurimento risorse (Di sabato 15 aprile 2023) “Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il nulla osta della Corte dei Conti” dichiara il ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, Marina Calderone. Il Governo Meloni punta a sostenere “chi ha più avvertito il peso della crisi a causa di redditi limitati e utilizza il trasporto pubblico per i propri spostamenti”. Da lunedì 17 aprile sarà possibile chiedere il Bonus trasporti, fino a 60 euro, valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Per accedere al Bonus trasporti bisogna soddisfare un requisito reddituale: nel 2022 non bisogna avare conseguito un reddito superiore ai 20 mila euro. Si può accedere alla ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 15 aprile 2023) “Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il nulla osta della Corte dei Conti” dichiara il ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, Marina Calderone. Il Governo Meloni punta a sostenere “chi ha più avvertito il peso della crisi a causa di redditi limitati e utilizza il trasporto pubblico per i propri spostamenti”. Da17sarà possibile chiedere ila 60, valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Per accedere albisogna soddisfare un requisito reddituale: nel 2022 non bisogna avare conseguito un reddito superiore ai 20 mila. Si può accedere alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NuovaScintilla : 15/4/23.'Notes'di S.C. 'Habemus Bonus trasporti'.Dalle 8 del 17/4 attiva(finalmente)la piattaforma per accedere al… - GiornaleVicenza : ?? Dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro - OQuotidianaBlog : Bonus Trasporti 2023, al via le domande - OQuotidianaBlog : Bonus Trasporti 2023, al via le domande - iltrenoromalido : Arriva il Bonus Trasporti 2023: fino a 60€ di buono per abbonamenti al trasporto pubblico a chi, nel 2022, ha matur… -