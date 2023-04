Bonus Trasporti: chi può richiederlo e come (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Al via il Bonus Trasporti. Sarà attiva dalle 8 di lunedì la piattaforma digitale per accedere al beneficio fino a 60 euro valido per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Possono richiederlo studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo individuale nel 2022 non superiore a 20mila euro. come richiedere il Bonus La domanda potrà essere inviata accedendo su BonusTrasporti.lavoro.gov.it con Spid o Carta di Identità Elettronica. Cento i milioni di euro a disposizione, a valere sul Fondo istituito al ministero del Lavoro. "Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il nulla osta della Corte dei Conti - commenta il ministro ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Al via il. Sarà attiva dalle 8 di lunedì la piattaforma digitale per accedere al beneficio fino a 60 euro valido per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Possonostudenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo individuale nel 2022 non superiore a 20mila euro.richiedere ilLa domanda potrà essere inviata accedendo su.lavoro.gov.it con Spid o Carta di Identità Elettronica. Cento i milioni di euro a disposizione, a valere sul Fondo istituito al ministero del Lavoro. "Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il nulla osta della Corte dei Conti - commenta il ministro ...

