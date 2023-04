Bonus trasporti | al via le domande A disposizione 100 milioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Bonus Trasporti: chi può richiederlo e come - muoversitrieste : Da lunedì 17 aprile è nuovamente possibile richiedere il #bonustrasporti per acquistare un abbonamento per il servi… - smppzz : RT @pantoclastia: segnalo agli altri pendolari disperati come me che da lunedì 17 si può fare di nuovo richiesta per il bonus trasporti htt… - Borderline_24 : Ritorna il bonus trasporti da 60 euro. - Borderline_24 : L'agevolazione per persone con un reddito 2022 inferiore a 20mila euro -

AGI - Al via il. Sarà attiva dalle 8 di lunedì la piattaforma digitale per accedere al beneficio fino a 60 euro valido per l'acquisto di un abbonamento mensile , plurimensile e annuale per l'utilizzo ...Finalmente arriva il tanto atteso. Ecco da quando sarà possibile presentare apposita domanda e chi potrà beneficiare di tale opportunità. A breve sarà finalmente attivo il portale grazie al quale poter richiedere il ...Stanziati 17 milioni di euro per il "affitti". Sono le risorse previste dal dipartimento regionale Infrastrutture, mobilità eper sostenere le famiglie siciliane titolari di un contratto di locazione per abitazioni ...

Bonus trasporti 2023, si parte il 17 aprile: ecco come funziona HDmotori

Dalle 8 di lunedì lsarà attivo il servizio per accedere al beneficio fino a 60 euro valido per l'acquisto di un abbonamento per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia ...Torna il bonus trasporti e, a partire da lunedì 17 aprile, sarà possibile fare domanda per ottenere il contributo 60 euro. Ecco requisiti e modalità ...