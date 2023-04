Bonus Trasporti 2023: come richiedere e utilizzare l’agevolazione per abbonamenti al trasporto pubblico (Di sabato 15 aprile 2023) Dal 17 aprile 2023 al 31 dicembre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali offre il “Bonus Trasporti” a chi ha avuto un reddito complessivo non superiore a 20.000€ nel 2022. Questa agevolazione permette di acquistare abbonamenti mensili, plurimensili o annuali al trasporto pubblico. Per richiedere il Bonus, accedi al portale telematico BonusTrasporti.lavoro.gov.it. Una volta ottenuto, potrai utilizzarlo per acquistare un abbonamento online o recandoti presso gli Infopoint con la ricevuta stampata del Ministero. La richiesta di attivazione del Bonus, può essere inoltrata dal giorno 1 al giorno 28 del mese di validità. Per ulteriori dettagli sulle modalità di richiesta, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 aprile 2023) Dal 17 aprileal 31 dicembre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali offre il “” a chi ha avuto un reddito complessivo non superiore a 20.000€ nel 2022. Questa agevolazione permette di acquistaremensili, plurimensili o annuali al. Peril, accedi al portale telematico.lavoro.gov.it. Una volta ottenuto, potrai utilizzarlo per acquistare un abbonamento online o recandoti presso gli Infopoint con la ricevuta stampata del Ministero. La richiesta di attivazione del, può essere inoltrata dal giorno 1 al giorno 28 del mese di validità. Per ulteriori dettagli sulle modalità di richiesta, ...

