Bonus retrofit | il contributo per convertire l’auto in elettrica

(Di sabato 15 aprile 2023) È accessibile la piattaforma per richiedere il, unfino al 60% della spesa affrontata nel corso del 2021 e del 2022. Chi può fare domanda e come farla

Chi ha sostituito il vecchio motore termico del suo veicolo con uno elettrico, tra novembre 2021 e dicembre 2022, può fare domanda per ottenere fino al 60% della spesa sostenuta (fino a un massimo di ...È stata infatti aperta la piattaforma che consente di presentare le domande per ottenere il contributo per l'installazione del. Previsto un importo pari al 60% del costo sostenuto per la ...Con o senzaedilizi. Spendere per effettuare lavori di riqualificazione energetica significa ... Al contrario, non effettuare alcuncomporta una perdita secca di una medesima percentuale ...

Arriva il Bonus Retrofit, per modificare l'auto in elettrica lentepubblica.it

Chi nel corso del 2021 e del 2022 ha convertito la propria vettura può fare richiesta del Bonus retrofit, contributo che a oggi non è stato confermato per il 2023 e per il futuro. Si tratta di un ...Dal 3 aprile è possibile fare la richiesta del Bonus Revisione Auto per gli interventi effettuati nel 2023. L’importo è pari a 9,95 €, a fronte dell’aumento dei costi di revisione. La data ultima di… ...