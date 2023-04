Bomber | trama | cast e streaming del film con Bud Spencer

(Di sabato 15 aprile 2023) su Rete 4 Stasera, sabato 15 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 1982 diretto da Michele Lupo e interpretato da Bude Jerry Calà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Bud Graziano, alias, vecchia gloria del pugilato, lavora su una vecchia barca logorata come capitano. La sua barca è destinata alla demolizione, così si ritrova senza lavoro e senza un tetto. Bud incontra sulla sua strada Jerry, giovane proprietario di una palestra frequentata da personaggi pittoreschi, che praticano la boxe con scarsi risultati, salvandolo da loschi figuri che vogliono picchiarlo e rivelando così la sua natura di pugile. Grazie all’aiuto di sua sorella Susanna e con l’offerta di vitto e alloggio, Jerry convince Bud a trovare un pugile per un imminente ...

