Bomba contro Kishida | premier giapponese illeso Arrestato un uomo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tele_Nicosia : TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Attentato contro il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Una bomba artigianale,… - MasterblogBo : TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Attentato contro il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Una bomba artigianale,… - news_mondo_h24 : Giappone: bomba contro premier Kishida - angiuoniluigi : RT @fanpage: L’attentato, compiuta nella città di Wakayama, non ha fatto feriti. Il presunto attentatore è stato arrestato: avrebbe lanciat… - fanpage : L’attentato, compiuta nella città di Wakayama, non ha fatto feriti. Il presunto attentatore è stato arrestato: avre… -

TOKYO (GIAPPONE) - Attentatoil primo ministro giapponese Fumio Kishida. Unaartigianale, simile a un fumogeno sarebbe stato lanciato mentre Kishida stava tenendo un discorso a Wakayama, nel Giappone occidentale. ...Un uomo ha lanciato un esplosivo a bassa potenzadi lui: Kishida è ...Il premier giapponese Fumio Kishida è stato portato via, da un palco da cui aveva appena iniziato un discorso pubblico, dagli agenti della sua sicurezza, dopo il lancio di unafumogenadi lui. E' illeso. Laè esplosa ma Kishida è stato protetto in tempo e non ha riportato conseguenze. La polizia ha fermato un uomo sul luogo in cui avrebbe dovuto svolgersi ...

Giappone, folle lancia bomba contro il premier Kishida ad un ... Fanpage.it

Una bomba artigianale simile ad un fumogeno è stata lanciata contro Fumio Kishida. Il primo ministro giapponese stava tenendo un discorso a Wakayama, nel Giappone occidentale. Arrestato il presunto at ...Torna la paura in Giappone a meno di un anno dall'attentato dell'ex premier Shinzo Abe, avvenuto durante un comizio elettorale.