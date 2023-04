Bologna, Thiago Motta: «Pari giusto, i rigori per il Milan non c’erano» (Di sabato 15 aprile 2023) Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha commentato il pareggio dei rossoblù contro il Milan: le dichiarazioni Thiago Motta ha così parlato a Dazn dopo il pareggio del Bologna contro il Milan. LE PAROLE – «Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo, nella ripresa invece abbiamo alzato le nostre linee di gioco e siamo riusciti a competere contro una squadra forte. Credo che il Pari sia giusto, ma allo stesso tempo sono molto stupito di sentir dire che ci sono due rigori per il Milan. Il braccio di Lucumi era esattamente nel posto in cui doveva essere per mantenere l’equilibrio. Su Rebic? Se quello è fallo è meglio che ci mettiamo a parlare di altro». L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023), allenatore del, ha commentato il pareggio dei rossoblù contro il: le dichiarazioniha così parlato a Dazn dopo il pareggio delcontro il. LE PAROLE – «Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo, nella ripresa invece abbiamo alzato le nostre linee di gioco e siamo riusciti a competere contro una squadra forte. Credo che ilsia, ma allo stesso tempo sono molto stupito di sentir dire che ci sono dueper il. Il braccio di Lucumi era esattamente nel posto in cui doveva essere per mantenere l’equilibrio. Su Rebic? Se quello è fallo è meglio che ci mettiamo a parlare di altro». L'articolo proviene da Calcio ...

