Bologna | Sansone | “Milan vittima preferita insieme all’Inter”

(Di sabato 15 aprile 2023) “Questo nuovo ruolo da attaccante mi sta piacendo. Ilè una grande squadra. Dopo un bell’inizio, abbiamo forse fatto un po’ fatica”. Con queste parole Nicolaè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 tra. “Mi auguro che il mister rimanga con noi ancora per la prossima stagione” ha aggiunto. “Quando ero piccolo ero tifoso del, oggi gli ho fatto il quinto gol. Leesi mi portano bene – ha detto-. Rimarrei volentieri qui aanche il prossimo anno, ma vediamo cosa mi offre la società. Ho avuto un paio di infortuni ed è venuta meno la fiducia, ma ora il mister me la sta dando e io lo sto ripagando”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Gol! Bologna - Milan 1-0, rete di Sansone N. (BOL) - SerieA_EN : NICOLA SANSONE NETS FOR BOLOGNA IN UNDER A MINUTE ???????????????????? #BolognaMilan - Tele_Nicosia : BOLOGNA (ITALPRESS) - Il Milan non va oltre all'1-1 sul campo del Bologna. Sono Sansone e Pobega nel primo tempo a… - gvesvs : RT @MilanNewsit: Bologna, Sansone a Sky: 'Il Milan è una grande squadra, abbiamo fatto fatica' - Agenzia_Italia : Tutto nel primo tempo con Sansone che poco dopo il fischio d'inizio infila Maignan e i rossoneri rispondono al 40'… -

19- Milan 1 - 1Skorupski 6 : non può nulla sul gol di Pobega mentre si fa notare per due buoni interventi nel primo tempo. Posch 6.5 : pronti, via e fornisce l'assist aper il momentaneo vantaggio ...- Milan 1 - 1 MARCATORI : 1' pt, 40' pt Pobega.(4 - 3 - 3): Skorupski 6.5; Posch 6.5, Soumaoro 6, Lucumì 6.5, Kyriakopoulos 6; Ferguson 6, Schouten 5.5 (40' st Medel sv), Dominguez 5.5; Aebischer 6 (28' st Moro 6), ...Un Milan pieno di riserve non va oltre l'1 - 1 in casa del. Tante note positive in casa rossoblù:MVP, ampiamente promossi Posch, Lucumì e Skorupski. Il migliore nel Milan è Pobega, bocciatura ancora per De Ketelaere. Le pagelle di Nicolò ...

Serie A, Bologna-Milan 1-1: Pobega risponde a Sansone - Sportmediaset Sport Mediaset

Thiago Motta schiera il suo Bologna con il 4-3-3. In porta c'è Skorupski, mentre la linea difensiva è composta da Posch, Soumaoro, Lucumì e Kyriakopoulos. A metà campo ci sono Ferguson, Schouten e ...Si è giocato il terzo anticipo della 30esima giornata di Serie A, il primo del sabato: al ‘Dall’Ara’ di Bologna c’è la squadra di Milano Partono fortissimo i padroni di casa, che vanno in vantaggio co ...