Bologna, Sansone: «Il nostro gol è arrivato troppo presto» Nicola Sansone, attaccante del Bologna, ha parlato dopo il pareggio dei rossoblù contro il Milan: le sue dichiarazioni Nicola Sansone ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio del suo Bologna contro il Milan. PAREGGIO – «Il gol forse è arrivato un po' troppo presto. Abbiamo aperto la gara, dopo siamo indietreggiati ed il Milan è uscito fuori riuscendo a pareggiare». FALSO 9 – «Mi sta piacendo questo nuovo ruolo. Abbiamo difeso bene ma il Milan è una grande squadra e abbiamo fatto un po' fatica». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pobega risponde a Sansone, Bologna - Milan 1 - 1 BOLOGNA - Il Milan non va oltre all'1 - 1 sul campo del Bologna. Sono Sansone e Pobega nel primo tempo a mettere il timbro su una gara chiusa nel finale con grandi polemiche. I rossoneri raggiungono così la Roma al terzo posto a quota 53 in attesa dei ... Bologna-Milan 1 - 1: resoconto e pagelle ... il Bologna punge subito con la zampata di Sansone ma subisce il pari sul finire del primo tempo con un gran tiro da fuori di Pobega. Tutto sommato un buon punto, ottenuto al termine di una gara ... Serie A, Bologna - Milan 1 - 1. Pobega risponde a Sansone ...dopo il successo in Champions sul Napoli non va oltre l'1 - 1 con il Bologna al Dall'Ara nell'anticipo della 30esima giornata di Serie A. I rossoneri rispondono con Pobega al gol lampo di Sansone, ma ... Al Milan non riesce la rimonta: col Bologna finisce 1-1 Bologna e Milan pareggiano 1-1 nella prima partita di oggi, sabato 15 aprile, nell'ambito della 30ma giornata di Serie A che si è aperta ieri. La squadra di Thiago Motta va subito in vantaggio, ma i r ... Arnautovic rientra nel progetto Motta: "Marko è infortunato. Non c'erano rigori per il Milan" DOMINGUEZ CAPITANO – "Se lo meritava, ha tutte le caratteristiche per fare il capitano. In questo momento può assumersi questa responsabilità. Oggi ha fatto una grande prestazione, può migliorare ..."