Bologna-Milan | Serie A | probabili formazioni e dove vederla

(Di sabato 15 aprile 2023) Ilper sognare l’Europa. Ilper difendere la zona Champions. Sono questi i temi principali del matchche si giocherà allo stadio Dall’Ara, valido per la trentesima giornata diA. Due squadre, dunque, in corsa per obiettivi leggermente diversi ma, ad oggi, separate in classifica da soli nove punti. Il momento delle due squadre Ilha cominciato la nuova stagione con lo stesso obiettivo degli ultimi anni, una salvezza tranquilla. La società ha deciso di cambiare allenatore dopo un inizio altalenante, affidandosi a Thiago Motta. Il club ha raccolto 43 punti in classifica e sogna l’Europa essendo all’ottavo posto, con la salvezza ormai acquisita ed a meno cinque dal sesto. Nell’ultimo turno è arrivato il successo in casa dell’Atalanta per 2-0. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - OptaAnalyst : Competitive goals scored vs Napoli this season: 6 - Milan 5 - ? 4 - ? 3 - Liverpool, Ajax, Cremonese 2 - Verona, B… - SimoNoveOtto : RT @IsmaelBennacer: ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - milanobsession : RT @IsmaelBennacer: ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - yassine01937035 : RT @IsmaelBennacer: ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? -

Oggi, sabato 15 aprile alle ore 15:00, proseguirà la 30esima giornata della Serie A 2022/2023. Allo Stadio dall'Ara, andrà in scena l'interessante scontro tra, con i rossoneri che devono immediatamente tornare alla vittoria dopo il deludente 0 - 0 interno contro l'Empoli: il team meneghino ha, infatti, vinto solo una delle ultime cinque ...E se ilnon batte il, anche perdendo a Firenze e con la Roma la Dea resterebbe tra le prime sette. Questo non significa essere positivi a prescindere, l'Atalanta finora ha perso metà ...Questa sera alle ore 15 in campo la sfida di Serie A tra, ecco le probabili formazioni con le scelte di Thiago Motta e Pioli Questa sera alle ore 15 in campo la sfida di Serie A tra, ecco le probabili formazioni con le scelte ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dopo il successo di misura contro il Napoli, il Milan si rituffa in campionato, in una gara tutt'altro che scontata contro il Bologna di Thiago Motta.