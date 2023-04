Bologna-Milan | Serafini | “Sul gol di Sansone c’è un fallo evidente”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il pareggio sta strettissimo al #Milan, e nonostante le tante seconde linee in campo a #Bologna ha avuto molte oc… - IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - matteograndi : Bologna Milan. Il VAR che interviene per revocare un corner. Siamo alle barzellette. @AIA_it niente da dichiarare? - SempreMilanit : ?? #Pioli spiega le sue valutazioni #SempreMilan #Milan - persemprecalcio : ??? Il tecnico del #Milan Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara pareggiata dai rossoneri co… -

Ilstravolto da Pioli nell'11 iniziale dopo il successo in Champions sul Napoli non va oltre l'1 - 1 con ilal Dall'Ara nell'anticipo della 30esima giornata di Serie A. I rossoneri ...Sì, Stefano Pioli si morde la lingua ma la sua espressione illustra perfettamente lo stato d'animo e la rabbia per alcune decisioni dell'arbitro Massa nell'1 - 1 traconsiderate dal ...Stefano Pioli, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del pareggio di oggi in trasferta contro ilStefano Pioli, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN. PARTITA ...

Serie A, Bologna-Milan 1-1: Pobega risponde a Sansone - Sportmediaset Sport Mediaset

I rossoneri in formazione rimaneggiata in vista della Champions non vanno oltre il pari. Il Milan pareggia al ‘Dal’Ara’ contro il Bologna per 1-1 nella gara valida per la 30ma giornata di serie A. Ret ...Bologna, 15 apr. (Adnkronos) – Il Milan stravolto da Pioli nell’11 iniziale dopo il successo in Champions sul Napoli non va oltre l’1-1 con il Bologna al Dall’Ara nell’anticipo della 30esima giornata ...