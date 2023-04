Bologna-Milan, rivivi la MOVIOLA: negato un rigore a Rebic, i rossoneri ne chiedono un altro per mani di Lucumì (Di sabato 15 aprile 2023) Bologna-Milan (calcio d'inizio ore 15) è il terzo anticipo della 30ª giornata di Serie A: arbitra Davide Massa della sezione... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023)(calcio d'inizio ore 15) è il terzo anticipo della 30ª giornata di Serie A: arbitra Davide Massa della sezione...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Milan 1-0, rete di Sansone N. (BOL) - matteograndi : Bologna Milan. Il VAR che interviene per revocare un corner. Siamo alle barzellette. @AIA_it niente da dichiarare? - Stefano919394 : Gol del Bologna con fallo (unico tiro in partita), 2 rigori non dati. Un buon Milan che, al solito, non fa gol #bolognavsmilan - xMarkness__ : Seconda partita di fila in cui il Var non funziona con noi Altri due rigori negati: -Uno per fallo di mano al 90 c… -

Simon Kjaer "nemmeno sul treno": Milan, ecco cosa sta succedendo A Bologna solo Mike Maignan è stato schierato dal primo minuto degli undici titolari della sfida di andata dei quarti di Champions League contro il Napoli. Pur avendo assoluto bisogno dei tre punti per ... Bologna - Milan LIVE 1 - 1: entra Leao Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra Bologna e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dall'Ara, Bologna e Milan si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie ... DIRETTA Serie A, Napoli - Verona - La cronaca LIVE e dove vederla in TV La seconda partita del sabato, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte la capolista Napoli e il VeronaDopo Bologna - Milan, scendono in campo per il secondo match del sabato, valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, la capolista Napoli contro il Verona: obiettivi diversi, ma punti in ... solo Mike Maignan è stato schierato dal primo minuto degli undici titolari della sfida di andata dei quarti di Champions League contro il Napoli. Pur avendo assoluto bisogno dei tre punti per ...Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dall'Ara,si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie ...La seconda partita del sabato, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte la capolista Napoli e il VeronaDopo, scendono in campo per il secondo match del sabato, valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, la capolista Napoli contro il Verona: obiettivi diversi, ma punti in ... Bologna-Milan 1-1 | La diretta La Gazzetta dello Sport Bologna-Milan, tante polemica tra il gol di Sansone e il contatto su Rebic Incredibile al Dall'Ara, Bologna avanti dopo appena 35 secondi! Posch va sul fondo sulla destra e mette al centro, dove Sansone brucia i centrali del Milan e batte Maignan da due passi. Proteste… Legg ... LIVE MN - Bologna-Milan (1-1): dentro Calabria e Messias 59' Cartellino giallo per Posch. 58' Cambio anche nel Bologna: fuori Sansone, dentro Zirkzee. 57' Doppio cambio nel Milan: fuori Saelemaekers e Florenzi, dentro Messias e ... Incredibile al Dall'Ara, Bologna avanti dopo appena 35 secondi! Posch va sul fondo sulla destra e mette al centro, dove Sansone brucia i centrali del Milan e batte Maignan da due passi. Proteste… Legg ...59' Cartellino giallo per Posch. 58' Cambio anche nel Bologna: fuori Sansone, dentro Zirkzee. 57' Doppio cambio nel Milan: fuori Saelemaekers e Florenzi, dentro Messias e ...