Bologna-Milan | Pioli | “C’erano due rigori” Cosa è successo

(Di sabato 15 aprile 2023) Il tecnico rossonero recrimina dopo il pareggio “due”. Stefano, allenatore del, recrimina per l’arbitraggio nel match pareggiato 1-1 sul campo del. “La partita l’abbiamo fatta tutta. Certo, non dovevamo partire in quel modo… Subire quel così non ci sta per il nostro livello. Poi la partita l’abbiamo controllata, ma non siamo stati così precisi e concreti nel finalizzare le occasioni create. È chiaro che non possiamo essere soddisfatti. In campionato dispiace perdere questa opportunità. Gli episodi possono determinare il risultato finale eh…”, dice a Dazn. “due”, dicefacendo riferimento a due episodi. In avvio, un pestone di Soumahoro ai danni di Rebic non è stato sanzionato. Nella ripresa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il pareggio sta strettissimo al #Milan, e nonostante le tante seconde linee in campo a #Bologna ha avuto molte oc… - IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - matteograndi : Bologna Milan. Il VAR che interviene per revocare un corner. Siamo alle barzellette. @AIA_it niente da dichiarare? - milannight : Bologna Milan 1-1, le pagelle della vergogna (arbitrale) - MaStep92__ : @NandoPiscopo1 È uno sfogo che scinde da oggi dove oggettivamente esci da Bologna meritando di vincere e derubato.… -

"C'erano due rigori". Stefano Pioli, allenatore del, recrimina per l'arbitraggio nel match pareggiato 1 - 1 sul campo del. "La partita l'abbiamo fatta tutta. Certo, non dovevamo partire in quel modo... Subire quel così non ci sta per il ...è finita 1 - 1 ma i rossoneri, al netto del turnover completo operato da Stefano Pioli , recriminano per un paio di episodi controversi. In particolare per un rigore netto non ...

Dopo il pareggio col Milan, Thiago Motta va all'attacco e dice la sua sugli episodi contestati dai rossoneri. "Quelli non sono rigori. Sul fallo di mano la palla tocca prima il corpo. Il braccio fa pa ...Intervistato da MilanTv , Stefano Pioli ha commentato il pareggio contro il Bologna: " Il gol preso all'inizio è stato lo snodo della partita. Abbiamo fatto bene per cercar di vincere, abbiamo bloccat ...