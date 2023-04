Bologna-Milan oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo l’antipasto rappresentato dai primi due anticipi del venerdì, si entra sempre più nel vivo della 30a giornata della Serie A 2022-2023. oggi, infatti, sabato 15 aprile, vivremo tre sfide di capitale importanza, che proporranno in campo le tre squadre ancora impegnate nella Champions League, con il Milan che non sarà da meno. oggi, infatti, alle ore 15.00, i rossoneri (reduci dall’importante successo per 1-0 contro il Napoli nel primo atto dei quarti di finale della massima competizione continentale per club) saranno di scena allo stadio Dall’Ara di Bologna, con i lanciatissimi felsinei guidati da mister Thiago Motta. I rossoblù, infatti, dopo aver sconfitto anche l’Atalanta a domicilio ormai sono in pienissima corsa per le zone europee. Il Milan dovrà fare estrema ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo l’antipasto rappresentato dai primi due anticipi del venerdì, si entra sempre più nel vivo della 30a giornata dellaA 2022-, infatti, sabato 15 aprile, vivremo tre sfide di capitale importanza, che proporranno in campo le tre squadre ancora impegnate nella Champions League, con ilche non sarà da meno., infatti, alle ore 15.00, i rossoneri (reduci dall’importante successo per 1-0 contro il Napoli nel primo atto dei quarti di finale della massima competizione continentale per club) saranno di scena allo stadio Dall’Ara di, con i lanciatissimi felsinei guidati da mister Thiago Motta. I rossoblù, infatti, dopo aver sconfitto anche l’Atalanta a domicilio ormai sono in pienissima corsa per le zone europee. Ildovrà fare estrema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, confermata la 'rivoluzione' di #Pioli in vista del match contro il #Bologna - DiMarzio : #Milan, in via precauzionale #Kjaer non partirà per #Bologna ?? - OptaAnalyst : Competitive goals scored vs Napoli this season: 6 - Milan 5 - ? 4 - ? 3 - Liverpool, Ajax, Cremonese 2 - Verona, B… - LucchiCristiano : @Angelredblack1 @mmseize Oggi turn over totale 10 su 11 solo Maignan della formazione di mercoledì Florenz Thiaw… - milansette : Passerini: 'Sorpreso dal maxi turnover di Pioli a Bologna' -