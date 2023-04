Bologna-Milan oggi in TV: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 15 aprile 2023) oggi, sabato 15 aprile alle ore 15:00, proseguirà la 30esima giornata della Serie A 2022/2023. Allo Stadio dall’Ara, andrà in scena l’interessante scontro tra Bologna e Milan, con i rossoneri che devono immediatamente tornare alla vittoria dopo il deludente 0-0 interno contro l’Empoli: il team meneghino ha, infatti, vinto solo una delle ultime cinque gare ed è quarto con 52 punti, solamente uno in più rispetto all’Inter che, al momento quinta, è la prima tra coloro che fallirebbero l’accesso alla prossima Champions League. Diametralmente opposto è, invece, il momento del Bologna: la squadra allenata da Thiago Motta è in continua crescita, è solo a -1 dalla Juventus, che attualemente occupa l’ultimo piazzamento utile per le coppe europee (a meno che la Fiorentina o la ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023), sabato 15 aprile alle ore 15:00, proseguirà la 30esima giornata della. Allo Stadio dall’Ara, andrà in scena l’interessante scontro tra, con i rossoneri che devono immediatamente tornare alla vittoria dopo il deludente 0-0 interno contro l’Empoli: il team meneghino ha, infatti, vinto solo una delle ultime cinque gare ed è quarto con 52 punti, solamente uno in più rispetto all’Inter che, al momento quinta, è la prima tra coloro che fallirebbero l’accesso alla prossima Champions League. Diametralmente opposto è, invece, il momento del: la squadra allenata da Thiago Motta è in continua crescita, è solo a -1 dalla Juventus, che attualemente occupa l’ultimo piazzamento utile per le coppe europee (a meno che la Fiorentina o la ...

