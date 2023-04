Bologna-Milan LIVE 1-1: entrano Calabria e Messias (Di sabato 15 aprile 2023) Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra Bologna e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Milan si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Milan 1-0, rete di Sansone N. (BOL) - matteograndi : Bologna Milan. Il VAR che interviene per revocare un corner. Siamo alle barzellette. @AIA_it niente da dichiarare? - josepab00560366 : Il terremoto colpì il Sudan mentre Soraya leggeva un libro di Stephen King, immersa nella rivalità calcistica tra B… - vivereinbilico : I giocatori del Bologna che diventeranno dei macellai per far fuori i titolari del Milan e non fargli giocatore a N… -