Bologna-Milan LIVE 1-0 | Rebic vicino al pareggio

(Di sabato 15 aprile 2023) Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Milan 1-0, rete di Sansone N. (BOL) - DiMarzio : #Milan, anche #Maignan verso la panchina: le ultime sulla probabile formazione - giovann81352297 : Bologna 1 Milan 0 il Milan ha schierato tutte riserve tranne Mignott in porta,si conserva per il Napoli martedi qua… - dbigmark : RT @MilanNewsit: Bologna-Milan: Rebic capitano dei rossoneri, Maignan il vice -

Commenta per primo Stefano Pioli , allenatore del, è intervenuto a Dazn prima della sfida con ile ha spiegato il maxi turnover, con 10/11 cambiati e il solo Maignan confermato rispetto alla formazione titolare che ha affrontato il ...I rossoblù di Thiago Motta sfidano i rossoneri di Pioli nell'anticipo della 30ª giornata di Serie A: dove vedereIldi Thiago Motta affronta ildi Stefano Pioli nell'anticipo della 30ª giornata della Serie A 2022/2023. I felsinei sono settimi in classifica con 43 punti, i rossoneri occupano ...Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie ...

Bologna-Milan 1-0: gol di Sansone | La diretta La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...1' Gol del Bologna. Il Milan non dura neanche 30 secondi che si trova già sotto: cross di Aebicher per Sansone che anticipa Kalulu e realizza la rete dell'1-0. 1' Inizia il ...