Bologna-Milan | le pagelle di CM | Pioli scherza con il fuoco | altra bocciatura per Origi Pobega il migliore

(Di sabato 15 aprile 2023)1-1Skorupski 6: non può nulla sul gol dimentre si fa notare per due buoni interventi nel primo tempo. Posch...

Il pareggio sta strettissimo al #Milan, e nonostante le tante seconde linee in campo a #Bologna ha avuto molte occasioni - Bologna - AC Milan, Stadio Renato Dall'Ara, 15h00 - Gol! Bologna - Milan 1-0, rete di Sansone N. (BOL) - 1 Goal irregolare assegnato al Bologna - 2 rigori negati al Milan - 3 minuti di recupero - Bologna-Milan 1-1: Pobega replica a Sansone, ma il maxi turnover rossonero funziona a metà

CALCIO - SERIE A 15:00 Bologna-Milan 1-1 18:00 Napoli - Verona. Il pari con il Bologna (1-1), il terzo nelle ultime quattro uscite in campionato, certifica l'ennesimo rallentamento dei campioni d'Italia nella bagarre per un posto nella prossima Champions. finisce 1-1 - LA CRONACA

Bologna-Milan 1-1 | La diretta La Gazzetta dello Sport

Finisce 1-1 la sfida tra Bologna e Milan. Al Dall’Ara, i rossoneri non rispondono alla Lazio – 3-0 ieri a La Spezia – e rallentano nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. Dopo il vant ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Milan non va oltre all’1-1 sul campo del Bologna. Sono Sansone e Pobega nel primo tempo a mettere il timbro su ...