Bologna-Milan | i numeri della partita del ‘Dall’Ara’ | Serie A News

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il pareggio sta strettissimo al #Milan, e nonostante le tante seconde linee in campo a #Bologna ha avuto molte oc… - IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - matteograndi : Bologna Milan. Il VAR che interviene per revocare un corner. Siamo alle barzellette. @AIA_it niente da dichiarare? - simone_anastasi : RT @M4rkPhilips: I vari furti subiti dal Milan contro il Bologna - HMcarmineHM : @RaffaelloLeao_ @En3rix Un grande Milan pareggia a Bologna ed il turnover a 10 incorona Pioli come nuovo guru del c… -

è finita 1 - 1 ma i rossoneri, al netto del turnover completo operato da Stefano Pioli , recriminano per un paio di episodi controversi. In particolare per un rigore netto non ...Calcio 2022 - 2023 Serie A Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaTra le mura amiche di un Dall'Ara stracolmo, ilpunge subito con la zampata di Sansone ma subisce il pari sul finire del primo ...I rossoneri non vanno oltre il pari e si portano a 53 punti, raggiungendo la Roma, 15 apr. Ilstravolto da Pioli nell'11 iniziale dopo il successo in Champions sul Napoli non va oltre l'1 - 1 con ilal Dall'Ara nell'anticipo della 30esima giornata di Serie A. ...

Bologna-Milan 1-1 | La diretta La Gazzetta dello Sport

Bologna e Milan pareggiano 1-1 nella prima partita di oggi, sabato 15 aprile, nell’ambito della 30ma giornata di Serie A che si è aperta ieri. La squadra di Thiago Motta va subito in vantaggio, ma i r ...DOMINGUEZ CAPITANO – “Se lo meritava, ha tutte le caratteristiche per fare il capitano. In questo momento può assumersi questa responsabilità. Oggi ha fatto una grande prestazione, può migliorare ...