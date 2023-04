Bologna-Milan, Florenzi: “Vedevo la squadra moscia, poi…” (Di sabato 15 aprile 2023) Alessandro Florenzi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 Leggi su pianetamilan (Di sabato 15 aprile 2023) Alessandro, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il pareggio sta strettissimo al #Milan, e nonostante le tante seconde linee in campo a #Bologna ha avuto molte oc… - IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - matteograndi : Bologna Milan. Il VAR che interviene per revocare un corner. Siamo alle barzellette. @AIA_it niente da dichiarare? - Mitch_FCIM : @dan_maze Con tutto il rispetto, non credo che a Thiago serva un Bologna-Milan per farsi voler bene dagli interisti ?? - BFC19091 : Semplicemente esiste il KARMA.?? Dopo 11 anni ?? #Bologna #Milan #SerieATIM -