Bologna-Milan, aggressione verbale a due tifosi rossoneri | PM News (Di sabato 15 aprile 2023) Deprecabile accaduto fuori dallo stadio 'Dall'Ara' a due ore da Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 Leggi su pianetamilan (Di sabato 15 aprile 2023) Deprecabile accaduto fuori dallo stadio 'Dall'Ara' a due ore da, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Milan, anche #Maignan verso la panchina: le ultime sulla probabile formazione - OptaAnalyst : Competitive goals scored vs Napoli this season: 6 - Milan 5 - ? 4 - ? 3 - Liverpool, Ajax, Cremonese 2 - Verona, B… - massiv97 : Se il Bologna vince va a 46 punti dal Milan fermo a 52 punti, a 6 punti dai campioni d'Italia in carica Questo è i… - AnnaL87 : RT @StefanoBressi: Bologna, tifoso rossonero aggredito verbalmente perché con maglietta Milan. Gli urlano insulti e di mettersi la giacca p… - vanandrix79 : Il mt prime della partita di oggi: “evvai che figata giocano dudde le rizerve oggi, ghe gazzo ge ne fregah” Il mt… -