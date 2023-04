Bologna-Milan 1-1: Pobega risponde a Sansone | PM NEWS (Di sabato 15 aprile 2023) Il Milan pareggia in casa del Bologna, con Pobega che risponde al vantaggio iniziale di Sansone. Rivivi con noi la moviola del match Leggi su pianetamilan (Di sabato 15 aprile 2023) Ilpareggia in casa del, concheal vantaggio iniziale di. Rivivi con noi la moviola del match

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il pareggio sta strettissimo al #Milan, e nonostante le tante seconde linee in campo a #Bologna ha avuto molte oc… - IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Milan 1-0, rete di Sansone N. (BOL) - MilanPress_it : Queste le parole di #Pobega a DAZN nel post di #BolognaMilan ??????? - CarloRo79403302 : @realvarriale @BOLOGNA @acmilan Ultimamente il Milan ha vinto solo con il Napoli, in campionato e in Champions! Men… -