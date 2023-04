Bologna-Milan 1-1 | Pioli | “Abbiamo creato tanto”

(Di sabato 15 aprile 2023) Nel post partita, Stefanosi è concesso alle domande dei giornalisti e ha commentato la prestazione della sua squadra. I padroni di casa hanno messo subito in saccoccia un goal nei primi trenta secondi di partita con Sansone ma poi hanno mollato la presa. Ciò ha permesso ai rossoneri di rientrare negli spogliatoi in perfetta parità, grazie al goal di Tommaso Pobega. Nella ripresa, la squadra rossonera ha cercato di essere più insidiosa e più pericolosa, nell’intento di mettere in difficoltà i padroni di casa. Nonostante i tentativi offensivi da parte di entrambe le squadre, il secondo tempo non si è sbloccata e si è chiusa per 1-1.: “La partita l’fatta tutta” Il tecnico rossonero agli opinionisti DAZN si è mostrato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il pareggio sta strettissimo al #Milan, e nonostante le tante seconde linee in campo a #Bologna ha avuto molte oc… - IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - matteograndi : Bologna Milan. Il VAR che interviene per revocare un corner. Siamo alle barzellette. @AIA_it niente da dichiarare? - Ibraribe : RT @saIva___: I rigori possono essere decisivi. A Torino la Roma senza scintillare con un rigore che c’è segna e vince. Al Milan negati tr… - mjpdevil76 : RT @Spina14_acm: Milan-Napoli Gol di Kessie annullato per fuorigioco geografico Torino-Inter Lui al Var vede “prima palla poi piede” su un… -

"C'erano due rigori". Stefano Pioli, allenatore del, recrimina per l'arbitraggio nel match pareggiato 1 - 1 sul campo del. "La partita l'abbiamo fatta tutta. Certo, non dovevamo partire in quel modo... Subire quel così non ci sta per il ...è finita 1 - 1 ma i rossoneri, al netto del turnover completo operato da Stefano Pioli , recriminano per un paio di episodi controversi. In particolare per un rigore netto non ...Il tecnico delStefano Pioli lascia il Dall'Ara dicon qualche rimpianto dopo l'1 - 1. Questo il suo commento: che parte dagli episodi "Ho rivisto tutto e posso dire che c'erano due rigori. Sul fallo ...

Bologna-Milan 1-1 | La diretta La Gazzetta dello Sport

“C’erano due rigori”. Stefano Pioli, allenatore del Milan, recrimina per l’arbitraggio nel match pareggiato 1-1 sul campo del Bologna. “La partita l’abbiamo fatta tutta. Certo, non dovevamo partire in ...Intervistato da MilanTv , Stefano Pioli ha commentato il pareggio contro il Bologna: " Il gol preso all'inizio è stato lo snodo della partita. Abbiamo fatto bene per cercar di vincere, abbiamo bloccat ...