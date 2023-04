Bologna-Milan 1-1 le pagelle e il tabellino della partita

(Di sabato 15 aprile 2023) . I rossoneri sono impegnati in trasferta nel difficile campo dei rossoblu, tra i più in forma del momento. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League, ilsi riscalda nella sfida in trasferta contro il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - AntoVitiello : ?? Il pareggio sta strettissimo al #Milan, e nonostante le tante seconde linee in campo a #Bologna ha avuto molte oc… - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Milan 1-0, rete di Sansone N. (BOL) - xGSerieA : Bologna (0.77) 1-1 (1.41) Milan - RaiNews : Calcio, 30a giornata di Serie A: finisce 1-1 #BolognaMilan. Reti tutte nel primo tempo, a segno Sansone e Pobega. P… -

, LE PAGELLE MAIGNAN 6 Incolpevole sul gol di Sansone, quasi mai impegnato negli 89 minuti successivi. Guida il reparto da difensore aggiunto FLORENZI 6,5 In rodaggio dopo il ...Commenta per primo Minuto '79 del match che si sta disputando allo stadio Dall'Ara tra. Intervento in ritardo da parte del capitano dei rossoneri Davide Calabria : steso Lykogiannis, lanciato verso l'area di rigore sulla fascia sinistra offensiva dei rossoblù. ..., sotto accusa le scelte di Pioli ., bocciatura solenne per De Ketelaere ., le accuse al Var ., sotto accusa le scelte di Pioli. Viste ...

Bologna-Milan 1-1 | La diretta La Gazzetta dello Sport

L'italo-tedesco porta in vantaggio i rossoblù dopo una manciata di secondi, i ragazzi di Pioli pareggiano con l'ex Torino a 5' dall'intervallo ...Bologna, 15 aprile 2023 - Un Milan con la testa alla Champions League è riuscito a strappare un pareggio in casa del Bologna. Nel primo anticipo del sabato di Serie A, valido per la 30^ giornata di ...