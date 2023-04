Bologna-Milan 1-1 | finita | rossoneri derubati | LIVE NEWS

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il pareggio sta strettissimo al #Milan, e nonostante le tante seconde linee in campo a #Bologna ha avuto molte oc… - IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Milan 1-0, rete di Sansone N. (BOL) - acsofferenza : bologna - milan - CoachPinoli : RT @Spina14_acm: Milan-Napoli Gol di Kessie annullato per fuorigioco geografico Torino-Inter Lui al Var vede “prima palla poi piede” su un… -

. Non c'è sempre il Napoli sulla strada del. Il pari con il(1 - 1), il terzo nelle ultime quattro uscite in campionato, certifica l'ennesimo rallentamento dei campioni d'Italia nella bagarre per un posto nella prossima Champions. ...finisce 1 - 1 - LA CRONACA, LE PAGELLE MAIGNAN 6 Incolpevole sul gol di Sansone, quasi mai impegnato negli 89 minuti successivi. Guida il reparto da difensore aggiunto FLORENZI 6,5 In rodaggio dopo il ...

Bologna-Milan 1-1 | La diretta La Gazzetta dello Sport

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Milan non va oltre all’1-1 sul campo del Bologna. Sono Sansone e Pobega nel primo tempo a mettere il timbro su ...L'italo-tedesco porta in vantaggio i rossoblù dopo una manciata di secondi, i ragazzi di Pioli pareggiano con l'ex Torino a 5' dall'intervallo ...