Bologna-Milan 0-0 LIVE

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsmaelBennacer : ?? Bologna - AC Milan ?? Stadio Renato Dall'Ara ? 15h00 #ForzaMilan ???? - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Milan 1-0, rete di Sansone N. (BOL) - DiMarzio : #Milan, anche #Maignan verso la panchina: le ultime sulla probabile formazione - bobby____jay : RT @vartatico: GOAL | Bologna 1-0 Milan ?? Sansone - Milannews24_com : Segui il live di #BolognaMilan -

Mentre ilavrà una brutta gatta da pelare dovendosi recare al Dall'Ara a incontrare ildi Thiago Motta che nella giornata precedente era andato a vincere nettamente a Bergamo contro l'...Commenta per primo Intervistato da MilanTv , il difensore rossonero, Pierre Kalulu ha presentato la sfida contro il- 'Giocare in questo stadio è sempre difficile, hanno un gioco veloce. Queste partite mi piace giocarle' CLEAN SHEET - 'Se non prendi gol hai più probabilità di vincere. Ma anche l'aspetto ...Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie ...

Diretta Bologna-Milan: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

1' Gol del Bologna. Il Milan non dura neanche 30 secondi che si trova già sotto: cross di Aebicher per Sansone che anticipa Kalulu e realizza la rete dell'1-0. 1' Inizia il ...Le formazioni ufficiali di Napoli – Verona di sabato 15 aprile, gara valida per la 30° giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/2023 ...