Bologna in vantaggio dopo pochi secondi. Il turnover di Pioli non sta funzionando (VIDEO) (Di sabato 15 aprile 2023) dopo neanche un minuto di gioco, il Milan è passato in svantaggio contro il Bologna con la rete di Nicola Sansone, arrivata con un cross rasoterra di Posch in area, che era scappato via a Rebic. Il Milan rischia in campionato e fa un turnover completo in vista della partita contro il Napoli di martedì, lasciando solamente il portiere Maignan tra i titolari. Ricordiamo, però, che anche la squadra di Spalletti stava segnando lo 0-1 mercoledì scorso dopo pochi secondi con un tiro di Kvaratskhelia, murato sulla linea da Krunic. Con un Napoli senza Anguissa e Kim Min Jae, la squadra di Pioli tenterà martedì di mantenere il vantaggio con tutti i suoi uomini migliori. GOAL Sansone Bologna 1-0 Milan ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 aprile 2023)neanche un minuto di gioco, il Milan è passato in scontro ilcon la rete di Nicola Sansone, arrivata con un cross rasoterra di Posch in area, che era scappato via a Rebic. Il Milan rischia in campionato e fa uncompleto in vista della partita contro il Napoli di martedì, lasciando solamente il portiere Maignan tra i titolari. Ricordiamo, però, che anche la squadra di Spalletti stava segnando lo 0-1 mercoledì scorsocon un tiro di Kvaratskhelia, murato sulla linea da Krunic. Con un Napoli senza Anguissa e Kim Min Jae, la squadra ditenterà martedì di mantenere ilcon tutti i suoi uomini migliori. GOAL Sansone1-0 Milan ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Bologna in vantaggio dopo pochi secondi. Il turnover di #Pioli non sta funzionando (VIDEO) Il Milan è in svantagg… - AlemilanistaFR : RT @FratelliRosson: Il Bologna scende in campo il #Milan no. Subito vantaggio gialloblù con #Sansone servito da #Posch che si fuma Ballo To… - peppology : @RwondoNaples Per ora dice Bologna in vantaggio dopo 30'. Se danno i 15 alla Juve il milan è fuori dai primi 4 (ade… - FI69interista : @tuttosport 1’ Rossoblu subito in vantaggio. #Sansone fa esultare i tifosi di casa trasformando in gol l’assist di… - LucaGr1970 : @LSerena23 È un rischio più per loro...non sono ancora certi di qualificarsi per la prossima Champions... infatti i… -