Bollette | previsti aumenti per la luce e per il gas

(Di sabato 15 aprile 2023) Nei prossimi mesi, sonodel 25% e del 15% per ledie gas. Le previsioni di Arera stabiliscono un’instabilità Una manovra che si preannuncia molto rischiosa e seriamente sfaccettata, molto complessa da condurre. Il caroavanza, e i prezzi dell’elettricità aumentano nuovamente. Da luglio 2023 in poi, i prezzi dell’elettricità torneranno a salire rispetto all’attuale trimestre. Su del 10% da luglio a settembre, e addirittura +25% (sempre rispetto al periodo aprile-giugno) nell’ultimo trimestre del 2023. A comunicarlo è stato Arera. Stefano Besseghini, il presidente dell’azienda, ha dichiarato: “Per ora si tratta di stime. Questo è dovuto a un leggero trend rialzista. Le quotazioni dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per i prossimi mesi hanno ...