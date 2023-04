Bolletta in aumento, ecco i trucchi per risparmiare che nessuno vi dice, è tutto vero! (Di sabato 15 aprile 2023) Il caro energia porta a continui aumenti della Bolletta della luce, ma ci sono dei trucchi per risparmiare che nessuno dice e che invece si potrebbero rivelare davvero fondamentali per le finanze delle nostre famiglie. Bolletta luce, come risparmiare (GranTennisToscana)Da un po’ di tempo a questa parte pagare le bollette è diventato un problema ancor più accentuato rispetto al passato. La pandemia da Covid e la guerra in Ucraina hanno portato dei rincari che non ci potevamo aspettare. Va detto però che sono diversi i trucchi che si possono attuare per cercare di risparmiare anche cifre considerevoli. Perché se le bollette aumentano noi non possiamo che soffermarci nel cercare di trovare soluzioni alternative anche ingegnose. Non ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 15 aprile 2023) Il caro energia porta a continui aumenti delladella luce, ma ci sono deiperchee che invece si potrebbero rivelare davvero fondamentali per le finanze delle nostre famiglie.luce, come(GranTennisToscana)Da un po’ di tempo a questa parte pagare le bollette è diventato un problema ancor più accentuato rispetto al passato. La pandemia da Covid e la guerra in Ucraina hanno portato dei rincari che non ci potevamo aspettare. Va detto però che sono diversi iche si possono attuare per cercare dianche cifre considerevoli. Perché se le bollette aumentano noi non possiamo che soffermarci nel cercare di trovare soluzioni alternative anche ingegnose. Non ...

