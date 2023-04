Bocelli canterà al concerto per l’incoronazione di Carlo III L’artista | “Un grande onore”

(Di sabato 15 aprile 2023) Anche l’Italia sarà rappresentata nelperdi ReIII, che si terrà domenica 7 maggio nel parco del Castello di Windsor. Sul palco, insieme a Lionel Richie, Katy Perry e i Take That, ci sarà anche Andrea, artista particolarmente amato dalla casa reale britannica., infatti, si esibì anche al Giubileo di Platino di Elisabetta, che lo volle personalmente.alperdiIII Ilè uno degli eventi più attesi dei festeggiamenti per, la cui cerimonia solenne si terrà il 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster. Allo show, prodotto da Bbc Studio Productions, ...

Ma anche Meghan Markle e il principe Harry sono amici e fan die family che hanno cantato per loro in occasione della Royal Variety Performance, nel 2018 Insieme al figlio Matteo il tenore ha ...Il cantante toscano Andreasi esibirà in uno dei più attesi eventi mondiali dell'anno, l'incoronazione di Re Carlo III, insieme ad altri grandi nomi come Lionel Richie, Katy Perry e i Take That. La performance si terrà ...... amatissimo in Inghilterra, dove ha raggiunto la vetta della classifica inglese e contemporaneamente di quella americana con l'album "Sì" ed il duetto "Fall on Me" con il figlio Matteo,il 7 ...