Boccea | aggredisce la compagna e una vigilessa

(Di sabato 15 aprile 2023) CRONACA DI ROMA – Un uomo ha aggredito la suae un uomo che cercava di difenderla. Quando la polizia è intervenuta per sedare gli animi, l’uomo ha picchiato un agente e una, danneggiando anche l’auto di servizio dei vigili. L’uomo è stato arrestato e processato per resistenza, lesioni e danneggiamento. Il fatto è avvenuto l’altro pomeriggio, quando una coppia, in piazza dei Giureconsulti, stava discutendo molto animatamente, con l’uomo che stava aggredendo la donna. Vedendo la ragazza soccombere, un uomo è intervenuto in difesa della donna. Ciò ha provocato una reazione ancora più violenta da parte del compagno della donna. È infatti iniziata immediatamente una scazzottata. All’arrivo di una pattuglia di agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia di Roma Capitale, l’uomo, invece di placare la sua ira, si è fomentato ancora di più ...