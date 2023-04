Bmw in Tour, calcio e disabilità. Il torneo della solidarietà parte il 29 aprile da Genova (Di sabato 15 aprile 2023) Un viaggio all’insegna dello sport e dell’inclusione quello che partirà sabato 29 aprile da Genova. BMW in Tour è nato dalla collaborazione tra l’Associazione Italiana Concessionari BMW (A.C.I.B.) e Insuperabili, società che promuove il calcio per persone con disabilità: 11 tappe insieme ad 11 dealer della rete di BMW Italia dove atleti e dipendenti si sfideranno nel segno della solidarietà. L’idea, nata dall’A.C.I.B. per contribuire a creare valore sociale e favorire l’inclusione attraverso lo sport, si lega alle iniziative di SpecialMente, il programma di responsabilità sociale d’impresa di BMW Italia, che collabora al progetto. Undici tappe, si diceva. Una per ogni sede di Insuperabili e il concessionario BMW Group di riferimento sul territorio. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Un viaggio all’insegna dello sport e dell’inclusione quello che partirà sabato 29da. BMW inè nato dalla collaborazione tra l’Associazione Italiana Concessionari BMW (A.C.I.B.) e Insuperabili, società che promuove ilper persone con: 11 tappe insieme ad 11 dealerrete di BMW Italia dove atleti e dipendenti si sfideranno nel segno. L’idea, nata dall’A.C.I.B. per contribuire a creare valore sociale e favorire l’inclusione attraverso lo sport, si lega alle iniziative di SpecialMente, il programma di responsabilità sociale d’impresa di BMW Italia, che collabora al progetto. Undici tappe, si diceva. Una per ogni sede di Insuperabili e il concessionario BMW Group di riferimento sul territorio. In ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoScafati1 : #Bmw in Tour, calcio e disabilità. Il torneo della solidarietà parte il 29 aprile da Genova - ANSA_Motori : A Casa Milan calcio d'inizio per il progetto Bmw in tour #ANSAmotori - solomotori : A Casa Milan calcio d'inizio per progetto Bmw in tour - Gazzetta_it : Bmw in Tour: viaggio all'insegna dello sport e dell'inclusione - lulopdotcom : #automotive #sport #corporate #bmw #insuperabili #bmwintour #acib Parte “BMW IN TOUR”, un viaggio all’insegna dello… -

A Casa Milan calcio d'inizio per progetto Bmw in tour Presentato in mattinata a Casa Milan il Bmw in tour, il progetto di sport e inclusione sociale che vede in campo la onlus Insuperabili e l'Associazione concessionari italiani di Bmw: 11 tappe attraverso l'Italia, con partite di calcio tra ... Bmw in Tour - Metti in squadra undici concessionari "Bmw in Tour" è un viaggio all'insegna dello sport e dell'inclusione nato dalla collaborazione tra l'Associazione italiana concessionari del marchio di Monaco e Insuperabili, onlus che promuove lo ... BMW in Tour: un viaggio con gli Insuperabili nel 2023 Presentazione ufficiale, presso la prestigiosa sede di Casa Milan , del progetto BMW in Tour , che vedrà impegnati ben undici concessionari a marca BMW per un'iniziativa sociale sul territorio che vedrà coinvolti anche ACIB, l' Associazione Concessionari Italiani della BMW, e ... Presentato in mattinata a Casa Milan ilin, il progetto di sport e inclusione sociale che vede in campo la onlus Insuperabili e l'Associazione concessionari italiani di: 11 tappe attraverso l'Italia, con partite di calcio tra ...in" è un viaggio all'insegna dello sport e dell'inclusione nato dalla collaborazione tra l'Associazione italiana concessionari del marchio di Monaco e Insuperabili, onlus che promuove lo ...Presentazione ufficiale, presso la prestigiosa sede di Casa Milan , del progettoin, che vedrà impegnati ben undici concessionari a marcaper un'iniziativa sociale sul territorio che vedrà coinvolti anche ACIB, l' Associazione Concessionari Italiani della, e ... Bmw in Tour: viaggio all'insegna dello sport e dell'inclusione La Gazzetta dello Sport Bmw in Tour, calcio e disabilità. Il torneo della solidarietà parte il 29 aprile da Genova Un viaggio all’insegna dello sport e dell’inclusione quello che partirà sabato 29 aprile da Genova. BMW in Tour è nato dalla collaborazione tra l’Associazione Italiana Concessionari BMW (A.C.I.B.) e I ... Bmw in Tour: viaggio all'insegna dello sport e dell'inclusione Dal 29 aprile al 7 giugno, un tour di undici tappe insieme alla Onlus Insuperabili e altrettanti undici concessionari della rete di Bmw Italia dove atleti e dipendenti si sfideranno in un torneo di ca ... Un viaggio all’insegna dello sport e dell’inclusione quello che partirà sabato 29 aprile da Genova. BMW in Tour è nato dalla collaborazione tra l’Associazione Italiana Concessionari BMW (A.C.I.B.) e I ...Dal 29 aprile al 7 giugno, un tour di undici tappe insieme alla Onlus Insuperabili e altrettanti undici concessionari della rete di Bmw Italia dove atleti e dipendenti si sfideranno in un torneo di ca ...