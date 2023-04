Blanco | il nuovo brano ‘Giulia’ parla della ex | scoppia il caso

(Di sabato 15 aprile 2023) È uscito ieri, venerdì 14 aprile, ilalbum di, “Innamorato”. Nell’ultimo album c’è anche una canzone cheha dedicato alla sua ex fidanzata, Giulia Lisioli, la giovane al suo fianco durante l’avventura al Festival di Sanremo 2022, dal titolo “Giulia”. Poco dopo la vittoria al Festival spuntò la notizialoro rottura seguita dai rumors di una nuova frequentazione per il cantante, Martina Valdes, attuale fidanzata. Sebbene da un anno il cantante sia felice al fiancoballerina di Mamacita, neldisco ha inserito ilche racconta la passata storia d’amore, “nato dopo l’esperienza sanremese dello scorso anno”, la spiegazione contenuta nella nota stampa di presentazione dell’album. Si sarebbe così scatenato il gossip e al centro ci è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JaneOfRivia : RT @thank_you_18: Qualcuno avvisi Blanco che 3/4 degli stream del suo nuovo album sono dei surgelati #oriele - ishouldforget : Siamo alla terza canzone del nuovo album di Blanco e la delusione è già tantissima - antonella1997sc : RT @thank_you_18: Qualcuno avvisi Blanco che 3/4 degli stream del suo nuovo album sono dei surgelati #oriele - KatherynWendy_ : RT @thank_you_18: Qualcuno avvisi Blanco che 3/4 degli stream del suo nuovo album sono dei surgelati #oriele - zautiru : RT @thank_you_18: Qualcuno avvisi Blanco che 3/4 degli stream del suo nuovo album sono dei surgelati #oriele -

, ilbrano 'Giulia' parla della ex: scoppia il caso. La fidanzata Martina: 'L'ha scritta prima di conoscermi'e ilalbum, 'Innamorato': un flusso di coscienza in 12 brani, ...Ilbrano è stato co - prodotto da Andy LeMaster (collaboratore storico dell'ex cantante dei R.una cover di "Sunday morning" per un tributo ai Velvet Underground e ha duettato con Mikky..., Innamorato è ildisco: c'è anche Mina ' Essere "innamorati" significa essere incerti, vulnerabili, a volte è adrenalina, a volte tormento, altre è spensieratezza e calore, elementi ...

Blanco, nuovo album e duetto con Mina - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

È uscito ieri, venerdì 14 aprile, il nuovo album di Blanco, “Innamorato”. Nell’ultimo album c’è anche una canzone che Blanco ha dedicato alla sua ex fidanzata, Giulia Lisioli, la giovane al suo fianco ...Il nuovo album è una narrazione che mette al centro l'amore nelle sue svariate forme: passione, inquietudine e tutto ciò che sconvolge e anima la vita dell'artista ...