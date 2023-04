Blanco è Innamorato: la sua vita tormentata in un disco lungo 12 capitoli (Di sabato 15 aprile 2023) Blanco è la riprova che c'è questa grande verità nell'essere davvero innamorati: che l'amore vero è anche un po' tormento, in quel perenne dilemma tra legame e libertà. Blanco lo sa, è un animo tormentato. Questa è la sua cifra stilistica e probabilmente l'ingrediente segreto anche di questo suo nuovo disco, Innamorato. Che in 36 minuti condensa il bene e il male dell'artista, senza filtri. Finita ogni traccia, pensi sia la più bella ma poi ne arriva un'altra e un'altra ancora a raccontarti parti del tuo vissuto che stai esperendo, oppure scontando, dimenticando o riesumando. Accade. E questo disco ha la capacità di farlo sin dal primo ascolto, scombina e dona forza, atterra e salva. Un giorno nuovo dopo l'altro, con tanta adrenalina, provando a trovare luce nel disordine e un equilibrio (im)possibile ... Leggi su gqitalia (Di sabato 15 aprile 2023)è la riprova che c'è questa grande verità nell'essere davvero innamorati: che l'amore vero è anche un po' tormento, in quel perenne dilemma tra legame e libertà.lo sa, è un animo tormentato. Questa è la sua cifra stilistica e probabilmente l'ingrediente segreto anche di questo suo nuovo. Che in 36 minuti condensa il bene e il male dell'artista, senza filtri. Finita ogni traccia, pensi sia la più bella ma poi ne arriva un'altra e un'altra ancora a raccontarti parti del tuo vissuto che stai esperendo, oppure scontando, dimenticando o riesumando. Accade. E questoha la capacità di farlo sin dal primo ascolto, scombina e dona forza, atterra e salva. Un giorno nuovo dopo l'altro, con tanta adrenalina, provando a trovare luce nel disordine e un equilibrio (im)possibile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpotifyItaly : Blanco mette le ali e conquista anche il billboard di Times Square ?? ???? Qual è la tua traccia preferita di 'Innamor… - Ririsgirlfriend : RT @tananaitzy: quest'album sembra ancora più personale del primo però si sente che blanco è cresciuto e affronta cose diverse, più profond… - Ririsgirlfriend : RT @blancoparadiso: “innamorato” — blanco, 2023 - Tonythecheeky : RT @NetflixIT: *innamorato di Blanco in sottofondo* - mako_inpigiama : Ciao ragazzi! La nuova reaction a INNAMORATO, il nuovo album di BLANCO, è OUT NOW! ?? Link: -