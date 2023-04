Blanco è Innamorato | la sua vita tormentata in un disco lungo 12 capitoli

(Di sabato 15 aprile 2023)è la riprova che c'è questa grande verità nell'essere davvero innamorati: che l'amore vero è anche un po' tormento, in quel perenne dilemma tra legame e libertà.lo sa, è un animo tormentato. Questa è la sua cifra stilistica e probabilmente l'ingrediente segreto anche di questo suo nuovo. Che in 36 minuti condensa il bene e il male dell'artista, senza filtri. Finita ogni traccia, pensi sia la più bella ma poi ne arriva un'altra e un'altra ancora a raccontarti parti del tuo vissuto che stai esperendo, oppure scontando, dimenticando o riesumando. Accade. E questoha la capacità di farlo sin dal primo ascolto, scombina e dona forza, atterra e salva. Un giorno nuovo dopo l'altro, con tanta adrenalina, provando a trovare luce nel disordine e un equilibrio (im)possibile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpotifyItaly : Blanco mette le ali e conquista anche il billboard di Times Square ?? ???? Qual è la tua traccia preferita di 'Innamor… - IlContiAndrea : #Blanco a @FQMagazineit “Quando ho proposto ai miei discografici il nome di Mina mi hanno riso in faccia, alla fine… - barbara_bonetto : RT @ztredits: Leo Adriani x 'Innamorato', Blanco #ShakeLaSerie - AnitaKaloyanova : RT @sophicino: blanco nel videoclip di un briciolo di allegria #blanco #innamorato - ASpeechless : RT @IlContiAndrea: #Blanco a @FQMagazineit “Quando ho proposto ai miei discografici il nome di Mina mi hanno riso in faccia, alla fine ce l… -

La fidanzata Martina: 'L'ha scritta prima di conoscermi'e il nuovo album, '': un flusso di coscienza in 12 brani, tra amore e inquietudine LA RECENSIONE Martina Valdes rompe il ...... regina del cinema italiano SCATTI SOCIAL Fotogallery - Demi Moore con il suo chihuahua Pilaf SECONDO LAVORO Fotogallery -pubblica l'album '' DOPO IL SUCCESSO DI "I BELIEVE" Kamrad ...L'occasione è la presentazione del nuovo album dell'artista, che si intitola "" . A Napoliincontra la stampa e, un po' inaspettatamente, mette da parte la diplomazia e racconta la ...

Blanco con "Innamorato" apre una nuova finestra sul suo mondo e... c'è anche Mina TGCOM

Il nuovo album di Blanco è finito al centro delle polemiche. “Innamorato”, disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 14 aprile, contiene al suo interno il ...Sfrontato, spudorato, selvaggio, per certi versi anche punk: Blanco somiglia perfettamente alle sue canzoni. In quelle di Innamorato, il nuovo album, da oggi nei negozi e in streaming, contenente anch ...