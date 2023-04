BJKC 2023, Slovacchia-Italia 2-3: Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto spediscono le azzurre alle Finals! (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo un pomeriggio da incubo, l’epilogo è dolcissimo: l’Italia, dopo essersi fatta riprendere sul 2-2 dalla Slovacchia, trova il punto della vittoria nel doppio decisivo e passa per 2-3 alla NTC Arena di Bratislava, sul duro indoor, staccando il pass per le Finals della Billie Jean King Cup 2023 di tennis. Il merito va ascritto a Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, capaci di battere Viktoria Hruncakova e la specialista Tereza Mihalikova per 6-4 4-6 7-5 dopo due ore e 48 minuti di dura battaglia sportiva. Il capitano della Slovacchia, Matej Liptak, conferma l’annunciata coppia Viktoria Hruncakova/Tereza Mihalikova, mentre per l’Italia, rispetto alla formazione della vigilia, Tathiana Garbin sceglie Martina ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo un pomeriggio da incubo, l’epilogo è dolcissimo: l’, dopo essersi fatta riprendere sul 2-2 dalla, trova il punto della vittoria nel doppio decisivo e passa per 2-3 alla NTC Arena di Bratislava, sul duro indoor, staccando il pass per le Finals della Billie Jean King Cupdi tennis. Il merito va ascritto aed, capaci di battere Viktoria Hruncakova e la specialista Tereza Mihalikova per 6-4 4-6 7-5 dopo due ore e 48 minuti di dura battaglia sportiva. Il capitano della, Matej Liptak, conferma l’annunciata coppia Viktoria Hruncakova/Tereza Mihalikova, mentre per l’, rispetto alla formazione della vigilia, Tathiana Garbin sceglie...

