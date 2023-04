BJKC 2023, Slovacchia-Italia 2-2: Hruncakova batte Cocciaretto, si va al doppio decisivo (Di sabato 15 aprile 2023) Slovacchia ed Italia sono sul 2-2 e giocheranno il doppio decisivo nella sfida che mette in palio un posto alle Finals della Billie Jean King Cup 2023 di tennis: alla NTC Arena di Bratislava, sul duro indoor, la numero 2 di casa, Viktoria Hruncakova, batte Elisabetta Cocciaretto, che ha preso il posto di Camila Giorgi, out per un problema al ginocchio, per 6-3 7-6 (2) dopo un’ora e 25?. Nel primo set i servizi comandano i primi quattro giochi, poi Cocciaretto perde il servizio a 15. L’azzurra restituisce immediatamente il break a 15 e trova il 3-3, ma da quel momento Hruncakova sale in cattedra, vince 12 degli ultimi 13 punti giocati (gli ultimi 10 consecutivi) e chiude col doppio break sul 6-3 in ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023)edsono sul 2-2 e giocheranno ilnella sfida che mette in palio un posto alle Finals della Billie Jean King Cupdi tennis: alla NTC Arena di Bratislava, sul duro indoor, la numero 2 di casa, ViktoriaElisabetta, che ha preso il posto di Camila Giorgi, out per un problema al ginocchio, per 6-3 7-6 (2) dopo un’ora e 25?. Nel primo set i servizi comandano i primi quattro giochi, poiperde il servizio a 15. L’azzurra restituisce immediatamente il break a 15 e trova il 3-3, ma da quel momentosale in cattedra, vince 12 degli ultimi 13 punti giocati (gli ultimi 10 consecutivi) e chiude colbreak sul 6-3 in ...

